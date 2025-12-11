В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Хатаинский районный суд избрал в отношении бывшего члена Коллегии адвокатов, юриста Намизада Сафарова меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что Н. Сафаров был задержан сотрудниками полиции 9 декабря.

Он обвиняется в завладении денежными средствами в размере 53 тысяч манатов путем злоупотребления доверием гражданина.

Согласно обвинению, он убедил гражданина, уволенного с работы, что сможет восстановить его в должности.

Он получил от него крупную сумму денег, но не выполнил своего обещания, после чего гражданин обратился в полицию.

Н. Сафарову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба).

Источник: Report