Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

«Анализ зарегистрированных в последние дни тяжёлых дорожно-транспортных происшествий показывает, что связанное с сезоном выпадение осадков, а также ограниченная видимость, наблюдаемая особенно в утренние и вечерние часы, значительно увеличивают риск аварий на дорогах».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Главного управления Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что непринятие водителями во внимание неблагоприятных погодных условий и скользкости дорог, неправильный выбор скоростного режима, непринятие необходимых мер предосторожности на спусках, подъемах и крутых поворотах, резкие маневры или торможение, а также другие неприемлемые действия напрямую влияют как на количество, так и на степень тяжести происходящих аварий.

«К сожалению, в результате дорожных аварий разрушились семьи, родители потеряли своих детей, дети – своих родителей, а люди – своих близких. Хотя большую часть этих аварий можно было предотвратить. Результат халатности, спешки, безразличия и необдуманных действий порой оборачивается болью, которая не стирается всю жизнь».

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз обращается к водителям и призывает их проявлять большую ответственность в неблагоприятных погодных условиях, выбирать скоростной режим, соответствующий дорожной и погодной обстановке, соблюдать достаточную дистанцию, строго контролировать техническую исправность транспортного средства, особенно работоспособность шин, световых приборов и стеклоочистителей, а также проявлять более осторожное и гуманное отношение к другим участникам дорожного движения, особенно к пешеходам.

«Не будем забывать, что каждое решение, принятое за рулём, напрямую влияет не только на нашу жизнь, но и на судьбы других», - говорится в информации.