 Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

First News Media10:27 - Сегодня
Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Бельгия может оказаться в изоляции в Евросоюзе наряду с Венгрией, если страна не согласится на изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева.

Об этом пишет издание Politico, на которое ссылается ТАСС.

Представители ЕС на неделе проведут три встречи, где будет обсуждаться предложенная Еврокомиссией схема по экспроприации российских активов, против чего выступает Бельгия, где хранится их основная часть. Страны, поддерживающие эту схему, хотят, чтобы она была одобрена на саммите ЕС, который начнется 18 декабря. Европейские дипломаты сказали изданию, что «не все надежды потеряны». Представители ЕС планируют обсудить каждое из требований правительства Бельгии и попытаются максимально приблизить к ним формулировки плана по изъятию активов.

Но если премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер продолжит блокировать решение, то его подвергнут изоляции, как премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого Брюссель и страны ЕС критикуют за «отступничество от демократических норм» и отказ следовать жесткой антироссийской линии в санкционной политике, пишет издание со ссылкой на неназванного дипломата одной из европейских стран. Представители Бельгии «потеряют голос» на мероприятиях ЕС, пожелания страны по общему бюджету на 2028-2034 годы будут учитываться в последнюю очередь. Кроме того, мнение Бельгии по общеевропейским инициативам будут игнорировать, а на звонки бельгийских политиков перестанут отвечать, утверждает дипломат.

Такой сценарий стал бы «суровой действительностью» для страны, которая «буквально и символически» находится в центре проекта евроинтеграции и всегда считалась проевропейской страной, пишет издание.

В свою очередь, собеседники газеты отмечают, что «отчаянные времена требуют отчаянных шагов».

Поделиться:
191

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Спорт

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Общество

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Точка зрения

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом ...

В мире

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армени Григорян: 1-2 года назад наши нарративы с Баку были противоречивы, сейчас во многом схожи

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Трамп сообщил о телефонном разговоре с «великим футболистом» Роналду

Трамп объяснил подорожание отделки бального зала в Белом доме

Последние новости

Джонни Депп может сыграть главную роль в адаптации «Мастера и Маргариты»

Сегодня, 11:28

Пашинян уверен, что в ближайшем будущем в Армению приедут азербайджанские делегации

Сегодня, 11:23

Азербайджан и США обсудили возможности совместного инвестирования в дата-центры

Сегодня, 11:17

Конституционный суд Кыргызстана заблокировал инициативу Жапарова о возвращении смертной казни

Сегодня, 11:12

Кино на неделю: Черная комедия со звездой «Игры в кальмара» от режиссера «Олдбоя» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:08

Пашинян считает, что выход Армении из ЕАЭС не является самоцелью

Сегодня, 11:05

Повышение тарифов не улучшило сервис: пассажиры недовольны состоянием автобусов - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Самолет Пашиняна не смог сесть в Москве

Сегодня, 10:42

Бельгии грозит изоляция в ЕС, если она не согласится изъять активы РФ - Politico

Сегодня, 10:27

«Сбалансированная политика»: Пашинян отправится из Гамбурга в Москву

Сегодня, 10:23

Спорт и бизнес: кейсы из Азербайджана и мира

Сегодня, 10:20

Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Сегодня, 10:15

В Сумгайыте маршрутный автобус и грузовик застряли на разрытой дороге

Сегодня, 10:00

Адиль Керимли: «Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства» - ВИДЕО

Сегодня, 09:57

В отношении Намизада Сафарова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Сегодня, 09:50

Дорожная полиция о причинах тяжёлых аварий на дорогах - ВИДЕО

Сегодня, 09:47

В Товузе «ВАЗ 2107» протаранил четыре автомобиля - ФОТО

Сегодня, 09:40

Миф о «задержанных в Баку армянах»: политическая манипуляция под видом правозащиты

Сегодня, 09:32

Ильхам Алиев поздравил президента Кении

Сегодня, 09:20

Гурбан Гурбанов: Я доволен командой, несмотря на поражение

Сегодня, 08:55
Все новости
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки. Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30