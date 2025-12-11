Пашинян: Возвращение армян в Карабах - нереалистично

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскритиковал риторику оппозиционных сил в Армении, заявляющих о том, что якобы карабахский вопрос «не закрыт», и что покинувшие Карабах армяне «имеют право на возвращение».

"Я нашим людям из Карабаха тоже говорил, что их возвращение нереалистично. Если мы продолжим повестку возвращения, это будет означать, что мы вновь начинаем Карабахское движение. Между тем, я уже заявлял, что мы не должны продолжать Карабахское движение. Карабахское движение завершилось, и попытки его возобновления не принесут пользы», – сказал Пашинян в беседе с журналистами в Германии, комментируя недавнее заявление МИД Азербайджана, передают армянские СМИ.

По мнению премьера, если армянская сторона заявляет, что карабахский вопрос не решен, это означает новую войну.

"Продолжение карабахского вопроса означает новую войну, новые жертвы, новые лишения, новую блокаду с ее непредсказуемыми последствиями. Те, кто говорят, что карабахский вопрос не решен, они, по сути, заявляют, что Армения должна развязать новую войну", – заявил глава армянского правительства.

Пашинян предлагает Баку совместно разработать дорожную карту и параллельно с этим закрыть не только карабахский вопрос, но и тему Западного Азербайджана.

"Я говорю: давайте сядем, разработаем дорожную карту мероприятий, чтобы понять, как исключить эту тему. Исключение этой темы означает исключение любой конфликтной ситуации в долгосрочной перспективе", - сказал он.

"Если мы признали территориальную целостность друг друга (а мы признали территориальную целостность друг друга), значит мы должны в полной мере это реализовать. Таким я вижу путь", – сказал премьер Армении.

Ранее в Баку выразили недовольство по поводу новой повестки стратегического партнерства Армения-ЕС, заявив, что документ противоречит мирному процессу с Азербайджаном. В МИД Азербайджана считают недопустимым употребление формулировки "армяне Карабаха, ставшие переселенцами после военных операций Азербайджана", включенной в текст документа, а также придание этому вопросу приоритетного значения в партнерстве Еревана и Брюсселя.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках маршрута Трампа (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.