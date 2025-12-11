Адиль Керимли: «Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства» - ВИДЕО

Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли принял участие в форуме «Культура и право: Современные вызовы».

«Сегодня азербайджанское общество использует понятие культуры в самых разных формах и направлениях. Порой это может приобретать и опасные тенденции. Поэтому мы очень просили бы вас сделать это понятие по-настоящему своим, присвоить его и оберегать как ценность. Это касается всех. Это относится и к нашим уважаемым представителям СМИ, и к нашим студентам, молодёжи, учёным. Это наш образ жизни, наша национальная идентичность, наша форма выражения», - заявил А.Керимли.

Министр подчеркнул, что культура - это ценность, которая усиливает азербайджанское государство и выделяет нас среди других народов мира: «Исторически мы её приобрели, исторически она сформировалась. В этой среде, в этом обществе, в этом пространстве и в этот период мы гордимся этим и будем гордиться. Считаю, что силы, которые пытаются отчуждать это понятие от общества, стремятся удалить его и ослабить, никогда не смогут противостоять воле азербайджанского народа. Любой, кто пытается атаковать различными методами и нанести ущерб азербайджанской культуре, а среди них могут быть и те, кто механически вовлекается в этот процесс, но мы говорим не о них, любой человек, который целенаправленно стремится нанести удар по этой сфере, по нашему мнению, не может считаться представителем азербайджанской государственности и азербайджанского народа».

А.Керимли заявил, что этот человек может быть лишь тем, кто находится в противостоянии с нами: «Других негативных выражений я употреблять не хочу. Мы просто вновь и вновь обращаемся ко всем с просьбой сделать это понятие родным, беречь его как собственную ценность и прилагать усилия для его развития в будущем. Азербайджанская культура не зависит только от работы министерства, какого-либо учреждения или деятелей культуры. Она отражает деятельность всего общества, является его зеркалом».

Читайте по теме:

Претензии и коррупция: Популярные артисты выступили против Минкультуры, ведомство ответило - ФОТО – ВИДЕО

Эротические сцены и искажение наследия: В Киноагентстве разъяснили, почему фильм «Məhsəti» не покажут на Бакинском кинофестивале

Азербайджанская интеллигенция и деятели культуры подают в суд на режиссера фильма «Məhsəti» Суад Гара