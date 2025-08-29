 Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США | 1news.az | Новости
Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

First News Media22:28 - Сегодня
Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

На сайте Государственного департамента США опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Азербайджанской Республики о создании стратегической рабочей группы по разработке Хартии о стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Азербайджанской Республикой.

В тексте документа говорится:

"Правительство США и Правительство Азербайджанской Республики (далее именуемые "Участники") достигли следующих договорённостей:

I. Цель

Цель настоящего Меморандума о взаимопонимании (далее – "МВ") заключается в создании стратегической рабочей группы, ориентированной на энергетику, торговлю и транзит. Рабочая группа подготовит Хартии сроком на шесть месяцев, направленные на укрепление стратегических связей между Участниками.

II. Области сотрудничества

Участники намерены сотрудничать в ряде сфер, в том числе:

* расширение инвестиций в энергетику и региональную инфраструктуру связей;
* укрепление сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;
* развитие регионального экономического и торгового взаимодействия;
* развитие партнёрств в области искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.

III. Общие положения

1. Настоящий Меморандум о взаимопонимании вступает в силу со дня его подписания Участниками и действует в течение одного (1) года. Участники могут по взаимному согласию продлить срок его действия. Любой из Участников вправе прекратить своё участие, направив письменное уведомление другому Участнику не позднее чем за шестьдесят (60) дней. Уведомление направляется по дипломатическим каналам.

2. Срок действия проектов: если не решено иначе, прекращение действия настоящего Меморандума не влияет на проекты и мероприятия, уже начатые и продолжающиеся.

Участники могут изменить настоящий Меморандум по взаимной письменной договорённости.

Настоящий Меморандум не создаёт никаких прав и обязательств в соответствии с международным или внутренним правом. Участники специально признают, что Меморандум не предусматривает никаких финансовых обязательств. Участники намерены сохранять свои отдельные и уникальные миссии и мандаты, ответственность и подотчётность. Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума не предполагает трактовки как партнёрства или образования какого-либо юридического лица или организации. Предполагается, что каждый Участник самостоятельно несёт все расходы, связанные с настоящим Меморандумом. Участники намерены исполнять его без ущерба для соглашений, заключённых ими до или после подписания настоящего Меморандума. Ничто в настоящем Меморандуме не должно толковаться как создание эксклюзивных трудовых отношений.

Подписано в городе Вашингтон, 8 августа 2025 года, на английском языке, в двух подлинных экземплярах".

