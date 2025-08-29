Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯО

Парламент Ирана начал разрабатывать план выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передают иранские СМИ, со ссылкой на иранского депутата Хоссейн-Али Хаджи-Делигани, план выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия будет представлен на рассмотрение депутатов сегодня и утвержден на следующей неделе.

"В этом нет ничего нового. Как мы уже говорили, это последствия активации пускового механизма, включающего санкции, против нас", - сказал он.

По мнению Тегерана, эта мера является ответной на инициативу введения повторных санкций ООН со стороны Великобритании, Франции и Германии на ядерную программу Ирана.