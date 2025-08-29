 Хакан Фидан: Россия больше не хочет контролировать четыре региона Украины, просит два | 1news.az | Новости
Хакан Фидан: Россия больше не хочет контролировать четыре региона Украины, просит два

First News Media10:50 - Сегодня
Хакан Фидан: Россия больше не хочет контролировать четыре региона Украины, просит два

Россия отказалась от планов полностью контролировать четыре региона Украины, частично оккупированных с 2022 года, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TGRT Haber TV.

По его словам, во время третьего раунда российско-украинских переговоров в Турции впервые были представлены конкретные позиции каждой из сторон. Затем эти же вопросы были подняты на встрече президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

«Скажу так: ранее россияне намеревались захватить все административные границы четырех областей. Сейчас они отказались от этих требований и, за исключением одного места, они у них остаются в пределах линий соприкосновения», – сказал Фидан.

По его словам, речь идет о передаче России оставшихся незахваченных 25–30% Донецкой области, а также удержании позиций по линии соприкосновения в Запорожской области.

«Тот факт, что они сказали это и согласились на то, что это будет гарантировано механизмом безопасности, на самом деле предполагает что-то действительно замечательное. Это обеспечивает основу для этой войны, которая длится уже почти четыре года. Есть аспекты этого, которые трудно принять обеим странам, особенно украинцам», – отметил турецкий министр.

При этом он отметил, что если Украина потеряет часть Донецкой области, то это может усложнить оборону оставшихся территорий региона. По словам Фидана, международные гарантии безопасности помогут стабилизировать ситуацию и способствовать диалогу.

Источник: Liga.net

