Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки вступает в силу с даты его подписания Участниками и действует в течение одного года.

Как передает Report, меморандум может быть продлен по взаимному письменному согласию участников.

Каждый Участник в любое время может прекратить свое участие в настоящем Меморандуме. Сторона, прекращающая участие, должна письменно уведомить другую Сторону дипломатическими каналами за шестьдесят (60) дней.

Срок продолжения проектов: если иное решение не принято Участниками, прекращение действия настоящего Меморандума не влияет на уже начатые и незавершенные проекты и мероприятия между двумя Участниками в рамках данного Меморандума.

Изменения: Участники могут вносить изменения в настоящий Меморандум на основании взаимного письменного решения.

Воздействие Меморандума: настоящий Меморандум не создает никаких прав и обязательств в соответствии с международным правом или внутренним законодательством. Участники особо признают, что данный Меморандум не налагает финансовых обязательств. Участники намерены сохранять свои отдельные и уникальные миссии и мандаты, ответственность и подотчетность. В рамках настоящего Меморандума сотрудничество между Участниками не предполагается толковать как партнерство или иной юридический субъект или структуру. Ожидается, что все расходы, связанные с данным Меморандумом, каждая Сторона понесет самостоятельно. Участники намерены исполнять настоящий Меморандум без ущерба для соглашений, заключенных между Участниками до или после подписания настоящего документа. Ничто в данном Меморандуме не предполагается толковать как эксклюзивные трудовые отношения.

Меморандум подписан в городе Вашингтон 8 августа 2025 года в двух оригинальных экземплярах на английском языке.