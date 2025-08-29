Двухлетний марафон cтуденческой стипендиальной программы Birbank успешно завершён

Инициированная Kapital Bank в 2023 году стипендиальная программа Birbank для студентов успешно завершилась.

На первом этапе отбора в программе приняли участие более 3000 студентов, из которых 15 лучших кандидатов удостоились звания «Стипендиат Birbank» и в течение двух лет получали ежемесячную стипендию в размере 300 манатов.

Стипендиаты окончили 8 ведущих вузов страны по специальностям в области компьютерных наук, информационных технологий, финансов, права, экономики и других направлений. За время участия в программе они получили не только материальную поддержку, но и возможность пройти реальную практику в Kapital Bank, посетить различные профессиональные тренинги и семинары, а также развиваться при поддержке наставников.

На заключительном мероприятии директор департамента Управления талантами Kapital Bank Айгюн Гасанова обратилась к участникам с вопросами о том, какие знания и опыт они приобрели за два года, а также какие инициативы могут быть реализованы для дальнейшего совершенствования подобных программ, направленных на развитие студентов.

Особо стоит подчеркнуть, что двое выпускников программы, Самин Гусейнов и Ягуб Ахмедов, получили возможность продолжить образование за рубежом, поступив в магистратуру Университета Кембриджа (University of Cambridge) и Имперского колледжа Лондона (Imperial College London), которые входят в число десяти ведущих университетов мира.

Отметим, что в ближайшее время будет представлена новая программа развития для студентов.

