Иран изменил правила въезда в страну для россиян

Теперь россияне смогут получить визы в Иран только через туристические компании исламской республики, сотрудничающие с российскими туроператорами.

Oб этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

Согласно информации, самостоятельное оформление виз запрещено.

В посольстве отметили, что введённые ограничения связаны с обострением ситуации на Ближнем Востоке и направлены на предотвращение въезда в страну "нежелательных лиц".