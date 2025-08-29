Проблемные кредиты банков в Азербайджане выросли почти на 17%

Просроченные кредиты банковского сектора Азербайджана на 1 августа текущего года оцениваются в 529,4 млн манатов, что на 0,4% больше по сравнению с 1 июля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Размер проблемных кредитов сектора увеличился на 17,9% по сравнению с началом 2025 года и на 16,7% по сравнению с показателем на 1 августа 2024 года.

На конец июля доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составила 1,7%. Это соотношение также составляло 1,7% на конец июня, 1,5% - на конец декабря прошлого года и 1,7% - на конец июля прошлого года.