В Азербайджане для предпринимателей в сфере общепита устанавливаются новые налоговые льготы

С 1 января 2026 года для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и зарегистрированных в качестве плательщиков НДС, на 3 года вводятся новые налоговые послабления, что предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, обсужденными накануне в Милли Меджлисе.

В соответствии с изменениями, при расчете суммы НДС, подлежащей уплате в государственный бюджет, 50% безналичного оборота таких предприятий будет исключаться из общей налогооблагаемой суммы оборота.

Безналичный оборот должен формироваться на основе платежей, проведённых через POS-терминалы, интегрированные с единой операционной системой контрольно-кассовых аппаратов.

Кроме того, доходы, полученные в результате уменьшения суммы НДС, также освобождаются от налогообложения.

Таким образом, государство стимулирует переход предприятий общественного питания к безналичным расчётам и повышению прозрачности оборотов.