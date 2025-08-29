В Армении на выборы идет партия российского олигарха

Политическая партия, создаваемая российским олигархом Самвелом Карапетяном, ранее арестованным в Иреване, примет участие в парламентских выборах 2026 года в Армении.

Племянник главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна – Нарек Карапетян презентовал в Иреване добровольное движение "Мер Дзевов" ("По-своему"). Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

По его словам, дан старт не партийной деятельности, а добровольному движению, которое должно помочь обществу консолидироваться "вокруг добрых и крупных дел" и проектов.

"Движение это не политическое, оно для тех, кто готов без какой-либо выгоды служить реализации общественно важных целей. К движению могут присоединиться люди разных профессий и взглядов", - сказал Карапетян.

В тоже время координатор движения отметил, что новая политическая сила все же будет создана. По его словам, в скором времени в Армении предстоят парламентские выборы, и новая политическая сила будет в них участвовать.

Ранее Нарек Карапетян заявил, что глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян лично возглавит политическую силу.

Напомним, Самвел Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне критических заявлений представителей власти в адрес ее высшего духовенства.

Карапетян вину не признал и назвал армянские власти «несостоятельными». После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию "Электрические сети Армении". Парламент оперативно принял соответствующие законы. В отношении группы компаний "Ташир" были проведены обыски и аресты.