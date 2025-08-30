«Он связывал мне руки» — Мать избитых детей — ВИДЕО

Подвергшаяся истязаниям мать несовершеннолетних детей в Агдаме опубликовала пост в социальной сети.

Севиндж Рагимова, беременная третьим ребёнком, в своём посте просит вернуть ей детей.

Женщина рассказала, что детей избивал отец: «В то состояние детей привел Садиг Рагимов. Он связывал мне руки. Я хочу вернуть своего ребёнка».

Напомним, что двухлетний ребёнок 27 августа был доставлен в Агдамскую центральную районную больницу в состоянии комы, а затем эвакуирован в Республиканскую нейрохирургическую больницу. Ребенок, подключенный к искусственному дыханию, находится в тяжёлом состоянии. Другой годовалый ребёнок был передан соответствующим органам.

Садиг Рагимов, обвиняемый в избиении своих двух несовершеннолетних детей, задержан.

Источник: Qafqazinfo