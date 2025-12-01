Хикмет Гаджиев: Азербайджан не будет вовлекаться в конфликт в Украине

Азербайджан не участвует и не будет участвовать в каком-либо военном компоненте российско-украинского конфликта.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью EU Today и группе журналистов в Брюсселе.

«Азербайджан открыто заявляет, что не участвует и не будет участвовать в каком-либо военном компоненте этого конфликта», – сказал он. Вместо этого помощник Президента привлек внимание подчеркнул важность гуманитарной помощи и сотрудничества в области энергетики.

С 2022 года Баку предоставил Киеву помощь на сумму более $40 млн, включая гуманитарную помощь, оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры и на программы по реабилитации и социально-психологической поддержке детей, пострадавших от войны.

Гаджиев также упомянул о поставках того, что он назвал «символическим газом» в Украину, несмотря на российские атаки на энергетическую инфраструктуру.