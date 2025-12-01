Дорожная полиция призвала водителей подготовить автомобили к зиме

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Министерства внутренних дел выступило с призывом относительно подготовки автомобилей к зимнему сезону.

Как передает 1news.az, в обращении говорится:

«В связи с наступлением зимнего сезона необходимо уделить внимание техническому состоянию транспортных средств.

Главное управление Государственной дорожной полиции, принимая во внимание неблагоприятные погодные условия, характерные для зимних месяцев, призывает владельцев транспортных средств принять превентивные меры, оснастить автомобили шинами, соответствующими сезону, а также держать под контролем исправность внешних световых приборов, стеклоочистителей и систем отопления.

Не следует забывать, что исправность нашего автомобиля является самой надежной гарантией того, что мы сможем комфортно и безопасно добраться до места назначения в любую погоду».