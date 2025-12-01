«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО

Недавно мы опубликовали материал о Рабие Байрамовой - матери 13-летнего Мухаммедали, погибшего в крушении самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего рейсом Баку–Грозный и разбившегося вблизи аэропорта Актау в Казахстане.

В своей публикации она поделилась той неизмеримой печалью, болью утраты и тяжёлыми переживаниями, которые оставила в её сердце потеря самого дорогого человека. Её трогательный пост не мог оставить нас равнодушными, и мы рассказали о нём читателям.

Спустя несколько дней Рабия Байрамова опубликовала новый статус, в котором выразила благодарность редакции 1news.az за публикацию и отзывчивость. Однако следом она написала и о другом - о душераздирающем продолжении этой истории. Убитая горем мать столкнулась с обвинениями в собственный адрес. В комментариях под публикациями некоторые пользователи писали, что она якобы проявила равнодушие к ребёнку и сама виновата в произошедшем, утверждая, что «могла бы не отпускать его одного».

Возникает закономерный вопрос: кто из тех, кто в тот день поднимался на борт самолёта, мог знать, что случится трагедия? Естественно, никто не знал. Ни взрослые, ни дети - никто бы не сделал этот шаг, если бы мог заранее хоть на мгновение предугадать или почувствовать беду.

Мы связались и поговорили с самой Рабией ханум, чтобы услышать её позицию и дать возможность матери рассказать о случившемся.

По словам Р.Байрамовой, после гибели её сына многие начали писать, что она - «плохая мать», позволившая ребёнку лететь одному. Однако, как рассказала она, у неё просто не было возможности прилететь за ним.

«У меня был запрет на въезд в Азербайджан. И только когда я должна была приехать на похороны, мне сняли запрет. Писали, что меня не было на похоронах. А я приехала в Баку ещё до того, как Мухаммеда привезли из Казахстана. Я встречала его тело в аэропорту. Я поехала в морг и зашла на опознание тела», - пояснила Рабия ханум.

Она отметила, что её также обвиняли в хладнокровии: в предыдущих комментариях утверждали, будто она «не проронила ни слезинки».

«Но никто и представить не мог, что в этот момент творилось в моей душе. Я не могла позволить себе плакать, на мне была обязанность следить за всем во время похоронной процессии», - рассказала она.

Рабия ханум ответила и на упрёки о том, почему её сын жил с отцом.

Как подчеркнула Р.Байрамова, «отец имеет на сына такие же права». Кроме того, Мухаммедали сам хотел пожить с отцом и переехал в Баку, когда ему было 9 лет. «На все каникулы он приезжал домой. Мы виделись три–четыре раза в год. Он проводил со мной по две–три недели, а иногда и месяц», - рассказала она.

По её словам, люди порой бывают жестоки в своих суждениях, не задумываясь о последствиях своих слов.

«И не дай Аллах, чтобы они подверглись такому же испытанию», - сказала Рабия ханум, обращаясь ко всем, кто поспешно судит чужую боль.

От редакции

Напоследок хотелось бы добавить: сегодня говорить о «вине» матери - не только бессмысленно, но и жестоко. Трагедия забрала самое дорогое, и ни одно слово обвинения не способно объяснить или оправдать эту боль. О силе и глубине материнской любви не нужно напоминать - она безгранична и не требует доказательств.

Каждая мать, не задумываясь ни на секунду, отдала бы собственную жизнь, лишь бы уберечь ребёнка от беды, боли или страха. И потому единственное, что уместно в такие моменты, - это сочувствие, сострадание и уважение к чужому горю. Всё остальное лишает нас человеческой сути.