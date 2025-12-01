 «Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО

Фаига Мамедова13:55 - Сегодня
«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО

Недавно мы опубликовали материал о Рабие Байрамовой - матери 13-летнего Мухаммедали, погибшего в крушении самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего рейсом Баку–Грозный и разбившегося вблизи аэропорта Актау в Казахстане.

В своей публикации она поделилась той неизмеримой печалью, болью утраты и тяжёлыми переживаниями, которые оставила в её сердце потеря самого дорогого человека. Её трогательный пост не мог оставить нас равнодушными, и мы рассказали о нём читателям.

Спустя несколько дней Рабия Байрамова опубликовала новый статус, в котором выразила благодарность редакции 1news.az за публикацию и отзывчивость. Однако следом она написала и о другом - о душераздирающем продолжении этой истории. Убитая горем мать столкнулась с обвинениями в собственный адрес. В комментариях под публикациями некоторые пользователи писали, что она якобы проявила равнодушие к ребёнку и сама виновата в произошедшем, утверждая, что «могла бы не отпускать его одного».

Возникает закономерный вопрос: кто из тех, кто в тот день поднимался на борт самолёта, мог знать, что случится трагедия? Естественно, никто не знал. Ни взрослые, ни дети - никто бы не сделал этот шаг, если бы мог заранее хоть на мгновение предугадать или почувствовать беду.

Мы связались и поговорили с самой Рабией ханум, чтобы услышать её позицию и дать возможность матери рассказать о случившемся.

По словам Р.Байрамовой, после гибели её сына многие начали писать, что она - «плохая мать», позволившая ребёнку лететь одному. Однако, как рассказала она, у неё просто не было возможности прилететь за ним.

«У меня был запрет на въезд в Азербайджан. И только когда я должна была приехать на похороны, мне сняли запрет. Писали, что меня не было на похоронах. А я приехала в Баку ещё до того, как Мухаммеда привезли из Казахстана. Я встречала его тело в аэропорту. Я поехала в морг и зашла на опознание тела», - пояснила Рабия ханум.

Она отметила, что её также обвиняли в хладнокровии: в предыдущих комментариях утверждали, будто она «не проронила ни слезинки».

«Но никто и представить не мог, что в этот момент творилось в моей душе. Я не могла позволить себе плакать, на мне была обязанность следить за всем во время похоронной процессии», - рассказала она.

Рабия ханум ответила и на упрёки о том, почему её сын жил с отцом.

Как подчеркнула Р.Байрамова, «отец имеет на сына такие же права». Кроме того, Мухаммедали сам хотел пожить с отцом и переехал в Баку, когда ему было 9 лет. «На все каникулы он приезжал домой. Мы виделись три–четыре раза в год. Он проводил со мной по две–три недели, а иногда и месяц», - рассказала она.

По её словам, люди порой бывают жестоки в своих суждениях, не задумываясь о последствиях своих слов.

«И не дай Аллах, чтобы они подверглись такому же испытанию», - сказала Рабия ханум, обращаясь ко всем, кто поспешно судит чужую боль.

От редакции

Напоследок хотелось бы добавить: сегодня говорить о «вине» матери - не только бессмысленно, но и жестоко. Трагедия забрала самое дорогое, и ни одно слово обвинения не способно объяснить или оправдать эту боль. О силе и глубине материнской любви не нужно напоминать - она безгранична и не требует доказательств.

Каждая мать, не задумываясь ни на секунду, отдала бы собственную жизнь, лишь бы уберечь ребёнка от беды, боли или страха. И потому единственное, что уместно в такие моменты, - это сочувствие, сострадание и уважение к чужому горю. Всё остальное лишает нас человеческой сути.

Поделиться:
1144

Актуально

Точка зрения

Срединный vs Южный коридор: борьба маршрутов за Евразию

Политика

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Мнение

«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не будет вовлекаться в конфликт в Украине

Мнение

«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО

Срединный vs Южный коридор: борьба маршрутов за Евразию

Армяне и узбеки инвестируют в родину, азербайджанцы - нет: почему так происходит?

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Фархад Мамедов: Если в Армении сменится власть, то от мирного процесса не останется даже руин

От образцового COP-29 к проблемному COP-30. Почему Бразилии не удалось повторить успех Азербайджана

Три дня жизни: Трагедия в Тюркане - что толкает матерей на детоубийство?

Перезагрузка: Баку и Брюссель идут на сближение - что могло бы укрепить доверие?

Последние новости

В Грузии подадут в суд на BBC

Сегодня, 14:48

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:42

С этой даты часть Масаллы временно останется без газа

Сегодня, 14:35

За ноябрь в отделение токсикологии госпитализировали 92 человека, трое умерли

Сегодня, 14:20

На Каспии задержан браконьер

Сегодня, 14:17

На границе с Ираном предотвращена крупная наркоконтрабанда

Сегодня, 14:00

«Могла бы не отпускать его одного» - соцсети обвинили мать после гибели сына в катастрофе AZAL - ФОТО

Сегодня, 13:55

Хикмет Гаджиев: Азербайджан не будет вовлекаться в конфликт в Украине

Сегодня, 13:52

Дорожная полиция призвала водителей подготовить автомобили к зиме

Сегодня, 13:45

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 151

Сегодня, 13:40

Хикмет Гаджиев: Баку хочет видеть ЕС участником Зангезурского коридора

Сегодня, 13:30

На капремонт автодороги в Зардабе выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:27

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:15

Срединный vs Южный коридор: борьба маршрутов за Евразию

Сегодня, 13:07

Хикмет Гаджиев об азербайджано-российских отношениях: Мы перевернули страницу недоразумения

Сегодня, 13:00

В Баку образовалась глубокая яма на дороге: жители опасаются трагедии - ВИДЕО

Сегодня, 12:57

Добавлена новая дата представления «Новогодняя фабрика чудес» в Русском драмтеатре - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:53

Предъявлено обвинение Мамеду Ибрагимли, задержанному сотрудниками СГБ

Сегодня, 12:50

На Солнце произошла одна из самых мощных вспышек года

Сегодня, 12:30

Лейла Алиева поздравила сыновей с днем рождения: «Благодарна за всё!» - ФОТО

Сегодня, 12:25
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30