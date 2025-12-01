На границе с Ираном предотвращена крупная наркоконтрабанда

Предотвращена попытка провоза крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Так, на служебном участке пограничного отряда «Гёйтепе» Командования Пограничных войск ГПС была пресечена попытка переброски крупного количества наркотиков из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 21 килограмм 745 граммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.