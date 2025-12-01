Хикмет Гаджиев об азербайджано-российских отношениях: Мы перевернули страницу недоразумения

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев рассказал о взаимоотношениях между Азербайджаном и Россией.

Азербайджан получил в Душанбе ответы от России в вопросе сбитого в декабре 2024 года над Грозным самолета авиакомпании AZAL, сказал Хикмет Гаджиев в интервью EU Today и небольшой группе журналистов в Брюсселе.

Гаджиев отметил, что сразу после инцидента имело место «определенное недопонимание» и «эмоции», но опасения Баку были обсуждены на последующей встрече (лидеров Азербайджана и России – прим. Ред.) в Душанбе.

«Азербайджан ожидал от России официальных извинений, полного расследования, привлечения виновных к ответственности и компенсации за сбитый самолет авиакомпании AZAL, сейчас мы перевернули страницу недоразумения и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами», - отметил Гаджиев.