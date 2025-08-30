Убит экс-спикер Рады Парубий - ФОТО

Национальная полиция сообщила о том, что во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения.

Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет про Андрея Парубия - бывшего председателя Верховной рады.

"Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков", - написал он.

Нацполиция, в свою очередь, рассказала, что на номер 102, около полудня, поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова.

"Погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения", - говорилось в сообщении Нацполиции в Telegram, до официальной публикации имени политика.

Также в публикации сообщается, что правоохранители работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего и его местонахождение.

Источник: УНИАН