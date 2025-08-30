Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана
Находящийся в Иране секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 30 августа был принят президентом ИРИ Масудом Пезешкианом.
Стороны подчеркнули решимость развивать постоянный диалог, направленный на установление стратегического партнерства.
Собеседники также обсудили достигнутые 8 августа соглашения.
Президент Пезешкиан отметил, что недавние контакты на высоком уровне между Арменией и Ираном и его официальный визит в Иреван способствовали снятию беспокоивших Тегеран вопросов.
Источник: News.am
