Секретарь Совета безопасности Армении встретился с президентом Ирана

Находящийся в Иране секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 30 августа был принят президентом ИРИ Масудом Пезешкианом.

Стороны подчеркнули решимость развивать постоянный диалог, направленный на установление стратегического партнерства.

Собеседники также обсудили достигнутые 8 августа соглашения.

Президент Пезешкиан отметил, что недавние контакты на высоком уровне между Арменией и Ираном и его официальный визит в Иреван способствовали снятию беспокоивших Тегеран вопросов.

Источник: News.am