Общество

Подорожали ли услуги такси?

First News Media17:11 - Сегодня
Подорожали ли услуги такси?

Появилась информация о том, что некоторые компании такси в Азербайджане повысили тарифы за проезд на короткие расстояния.

Об этом граждане пишут в социальных сетях.

По их словам, минимальная стоимость проезда на короткие расстояния в Uber стала 4 маната, а в Bolt — 3,50 маната.

Следует отметить, что ранее минимальная стоимость проезда до ближайшего пункта назначения составляла 2,50 маната.

Между тем, как сообщили 1news.az в пресс-службе Uber, непосредственно сами тарифы за проезд не претерпели изменений.

«Сами тарифы, из которых складывается стоимость всей поездки, не менялись. Однако на нее влияет не только выбранный тариф, но и множество других факторов: от времени поездки и дистанции, до числа свободных водителей на линии и спроса на поездки», - указали в компании Uber.

