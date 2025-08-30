Трамп назвал ошибочным решение суда о незаконности его пошлин

Президент США Дональд Трамп 29 августа назвал ошибочным решение апелляционного суда, признавшего большинство введенных им торговых пошлин в отношении других стран незаконным.

«Все тарифы действуют до сих пор! Сегодня крайне пристрастный апелляционный суд неправильно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят», — говорится в его сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что отмена тарифов может обернуться для Соединенных Штатов «катастрофой», которая ослабит и уничтожит государство. По словам американского лидера, Вашингтон больше не намерен терпеть «несправедливые торговые тарифы, навязанные другими странами», поэтому его пошлины являются лучшим инструментом для помощи, оказываемой американским производителям и компаниям.

Источник: İz.Ru