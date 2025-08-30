Силы обороны Украина поразили Краснодарский и Сызранский НПЗ в РФ

Украинские силы обороны минувшей ночью поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) - Краснодарский и Сызранский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

В сообщении отмечается, что в рамках снижения наступательного потенциала россиян и осложнения поставок горючего в их воинские части подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ поразили «НПЗ Краснодарский» в Краснодарском крае РФ.

По утверждению Генштаба Украины, этот НПЗ производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензин, дизель, авиационное топливо. Он активно участвует в обеспечении ВС РФ.

На предприятии зафиксированы многочисленные взрывы и пожар.

Также, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили НПЗ «Сызранский» в Самарской области РФ. Предприятие производит бензин, дизтопливо, авиакеросин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8,5 млн тонн в год.