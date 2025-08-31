Путин: кабмины России и Армении находятся в постоянном контакте

Президент РФ Владимир Путин отметил, что члены правительств России и Армении находятся в постоянном контакте.

Путин 31 августа на полях саммита ШОС в Китае провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Коллеги наши в постоянном контакте. Мне докладывают члены правительства, они и в Армении часто бывают. Ваши члены правительства приезжают в Россию. Сейчас обо всем поговорим", - сказал Путин на встрече.