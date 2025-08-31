 Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

First News Media19:21 - Сегодня
Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции из-за аварии. Главный преследователь Пиастри, его напарник Ландо Норрис, также не смог закончить гонку из-за технических проблем.

Гран-при Нидерландов. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 72 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.271
3. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +3.233
4. Джордж Расселл («Мерседес») +5.654
5. Александер Албон («Уильямс») +6.327
6. Оливер Берман («Хаас») +9.044
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +9.497
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11.709
9. Юки Цунода («Ред Булл») +13.597
10. Эстебан Окон («Хаас») +14.063
11. Франко Колапинто («Альпин») +14.511
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +17.063
13. Карлос Сайнс («Уильямс») +17.376
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +19.725
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +21.565
16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +22.029
17. Пьер Гасли («Альпин») +23.629
18. Ландо Норрис («Макларен») — сход
19. Шарль Леклер («Феррари») — сход
20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — сход

Источник: Чемпионат

Поделиться:
245

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день осени

Общество

«Лошадиная сила»: в Баку состоялся заезд классических автомобилей и матч по ...

Xроника

В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Спорт

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Роналду забил 940-й гол в карьере

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Казахстанский «Кайрат» впервые в своей истории прошел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА

«Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Последние новости

В Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым - ВИДЕО

Сегодня, 21:28

Власти Газы сообщили о вспышке гриппа в секторе

Сегодня, 21:06

Рэпер Орхан Зейналлы женился - ФОТО

Сегодня, 20:47

Си Цзиньпин обратился с призывом к Моди

Сегодня, 20:26

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

Сегодня, 20:00

Пашинян назвал российский и армянский народы братскими

Сегодня, 19:41

Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

Сегодня, 19:21

MEDIA и китайское агентство «Синьхуа» подписали Меморандум о взаимопонимании

Сегодня, 19:00

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 18:42

Путин: кабмины России и Армении находятся в постоянном контакте

Сегодня, 18:30

Си и Эрдоган договорились вывести отношения Китая и Турции на новый уровень

Сегодня, 18:16

На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:42

Путин встретился с Пашиняном в Китае

Сегодня, 17:27

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC - ФОТО

Сегодня, 16:00

Зеленский анонсировал удары вглубь России

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации CETC - ФОТО

Сегодня, 15:30

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co - ФОТО

Сегодня, 15:00

БИГ: На протяжении всей истории Франция проводила кровавые репрессии, геноциды против народов африканского происхождения

Сегодня, 14:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05