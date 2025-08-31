Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу в гонке Гран-при Нидерландов. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар.

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции из-за аварии. Главный преследователь Пиастри, его напарник Ландо Норрис, также не смог закончить гонку из-за технических проблем.

Гран-при Нидерландов. Гонка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 72 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.271

3. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +3.233

4. Джордж Расселл («Мерседес») +5.654

5. Александер Албон («Уильямс») +6.327

6. Оливер Берман («Хаас») +9.044

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +9.497

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +11.709

9. Юки Цунода («Ред Булл») +13.597

10. Эстебан Окон («Хаас») +14.063

11. Франко Колапинто («Альпин») +14.511

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +17.063

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +17.376

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +19.725

15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +21.565

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +22.029

17. Пьер Гасли («Альпин») +23.629

18. Ландо Норрис («Макларен») — сход

19. Шарль Леклер («Феррари») — сход

20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — сход

