В Ханкенди состоялась церемония открытия Мемориала Вугара Гашимова - ФОТО

First News Media18:00 - Сегодня
В Ханкенди состоялась церемония открытия XI Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, посвященное памяти покойного шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова, было организовано в Ханкендинском конгресс-центре и началось с исполнения государственного гимна. Затем был продемонстрирован видеоролик об истории и географии мемориала.

Заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов в своем выступлении рассказал о роли Вугара Гашимова в истории азербайджанских шахмат. Он отметил, что мемориал является не только памятным мероприятием, но и проявлением глубокого уважения к памяти покойного гроссмейстера. С. Гахраманов подчеркнул, что после освобождения Ханкенди от оккупации город уже успел на высоком уровне принять ряд соревнований местного и международного значения.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов напомнил, что Х Мемориал Вугара Гашимова состоялся в городе Шуша. Он выразил глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в организации турнира. Вице-президент Международной шахматной федерации, говоря о вкладе Вугара Гашимова в развитие азербайджанских шахмат, отметил, что его достижения являются источником мотивации для молодых талантливых шахматистов. Он подчеркнул, что шахматисты мирового уровня всегда с удовольствием участвуют в этом турнире. М.Мамедов выразил уверенность в том, что соревнования пройдут на высоком уровне и в духе справедливой борьбы.

В завершение руководитель федерации поздравил Рауфа Мамедова, выигравшего все шахматные турниры в Азербайджане в текущем году.

После этого минутой молчания была почтена память Гасыма Гашимова – отца Вугара Гашимова, бывшего председателя Организационного комитета мемориала, погибшего в результате трагического происшествия в январе этого года.

Действующий председатель Организационного комитета мемориала Сархан Гашимов пообещал, что соревнования будут проводиться и в дальнейшем. Он сообщил, что организация турнира в Ханкенди является историческим событием. Затем С.Гашимов объявил соревнования открытыми.

Главный судья мемориала Рауф Гаджилы предоставил участникам и гостям информацию о регламенте соревнований. По его словам, турнир будет состоять из рапида и блица. Оба состязания пройдут в два круга, а победитель определится по сумме общих очков.

В турнире, организованном Фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана, 6 шахматистов поборются в рапиде и блице.

Свои интеллектуальные способности в двухкруговом турнире испытают Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы.

Мемориал завершится 11 декабря.

Отметим, что Мемориал Вугара Гашимова впервые был проведен в 2014 году. С 2023 года турнир получил статус отборочного этапа чемпионата мира ФИДЕ.

