По данным автоматических станций, сегодня, начиная с вечерних часов в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода. В настоящее время концентрация пыли в воздухе превышает норму в 1,8-2 раза.

Об этом сообщила главный инженер Группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева. По ее словам, наблюдаемая пыль в связи с метеорологическими условиями имеет трансграничный характер, проникая на территорию страны через воздушные потоки юго-восточного направления.

«Ожидается, что пыльная погода сохранится в течение двух дней, в зависимости от метеорологической ситуации», - отметила она.

Источник: АЗЕРТАДЖ