В Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым - ВИДЕО

Беседа президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае может состояться в понедельник, 1 сентября, они пересекутся в ходе предстоящих мероприятий.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра (1 сентября) на полях заседания ШОС пересечься», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что у двух лидеров еще будет возможность встретиться.

Источник: Gazeta.Ru