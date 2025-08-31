В Кремле оценили шансы на беседу Путина с Алиевым - ВИДЕО
Беседа президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае может состояться в понедельник, 1 сентября, они пересекутся в ходе предстоящих мероприятий.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра (1 сентября) на полях заседания ШОС пересечься», — сказал он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что у двух лидеров еще будет возможность встретиться.
Источник: Gazeta.Ru
476