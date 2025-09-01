Остановит ли Азербайджан на пути в ШОС деструктивная позиция Индии?

Не секрет, что в последние годы Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная как площадка для укрепления доверия и координации между крупными странами Евразии, приобретает для Азербайджана особое стратегическое значение.

Организация, изначально воспринимавшаяся как региональный клуб для стран Центральной Азии, России и Китая, постепенно превращается в инструмент формирования новой архитектуры международной безопасности, экономического взаимодействия и политического равновесия. Азербайджан активно ищет возможности для расширения своего участия в ШОС, видя в ней платформу для укрепления связей с ключевыми партнерами и развития транзитно-энергетического потенциала страны.

В рамках этой логики в преддверии нынешнего саммита ШОС в китайском Тяньцзине Азербайджан оказался в числе пяти государств, включая Армению, Бангладеш, Камбоджу и Шри-Ланку, подавших заявку на статус страны-наблюдателя. Этот шаг должен был открыть прямую дорогу к полноправному членству в организации, что отражает дальновидное стратегическое видение руководства республики, которое нацелено на интеграцию в новые форматы международного взаимодействия, где Азербайджан сможет закрепить за собой роль одного из ключевых узлов евразийской сети.

Однако на пути к полноправному членству Азербайджан столкнулся с препятствием. Индия вновь заблокировала заявку страны, несмотря на поддержку со стороны другого ключевого игрока в организации - Китая.

На этом фоне нельзя не отметить тот факт, что другой член ШОС - Пакистан, к которому Индия относится враждебно, и дружественная ей Армения договорились об установлении между собой дипломатических отношений. Разумеется, налаживание пакистано-армянских отношений было бы просто невозможно без согласия Азербайджана. Как известно, на протяжении армяно-азербайджанского конфликта Пакистан не признавал Армению как государство за оккупацию ею азербайджанских территорий. С решением этой проблемы, а также после согласования с Баку официальный Исламабад пошел на контакт с Иреваном, следствием чего и стала договоренность об установлении дипотношений.

Исходя из философии ШОС, можно сказать, что решение Индии блокировать Азербайджану путь в организацию противоречит принципам многосторонней дипломатии и «шанхайскому духу», согласно которому двусторонние споры не должны переноситься на многосторонние платформы.

На встрече сегодня с пакистанским премьером Мухаммадом Шахбазом Шарифом президент Ильхам Алиев подчеркнул, что решение Индии по блокированию является ее местью за поддержку Азербайджаном Пакистана.

При этом глава государства подчеркнул, что для Азербайджана это не имеет никакого значения, поскольку для Баку братские отношения превыше всего, а внешние препятствия лишь подтверждают стратегическую ценность союзников и необходимость последовательной интеграции в новые международные форматы.

Между тем, позиция Индии вряд ли повлияет на решимость Азербайджана занять место полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества. И вот почему.

ШОС возникла в начале XXI века как ответ на новые вызовы Евразии и мира в целом. Изначально ее ядро сформировали Китай, Россия и четыре страны Центральной Азии - Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан - стремившиеся создать платформу для совместного обеспечения региональной безопасности и координации экономики. Позднее к объединению присоединились Пакистан, Индия, Иран и Беларусь, что придало структуре более глобальный характер. Сегодня к ШОС относятся также страны-наблюдатели и партнеры по диалогу, среди которых Азербайджан и Турция, а также ряд государств, намеренных расширить свое участие.

На современном этапе ШОС охватывает значительные пространства Евразии, формируя интересы территорий, где проживает почти половина населения планеты, и обеспечивая весомую долю мирового экономического потенциала. Масштаб организации делает ее одной из ключевых платформ для выработки согласованных решений в условиях растущей глобальной нестабильности и напряженности между странами.

Главная миссия ШОС заключается в укреплении доверия между государствами-участниками и развитии устойчивого сотрудничества в политической, экономической, транспортной, энергетической, научно-технологической, образовательной, культурной и экологической сферах. Организация выступает платформой для совместного реагирования на угрозы безопасности и формирования новых подходов к международным отношениям, где учитываются интересы всех участников.

Азербайджан рассматривает участие в такой организации в качестве возможности для усиления своей роли в международных процессах, расширения экономических связей и обеспечения баланса интересов в условиях глобальной турбулентности. Одновременно сама ШОС, вернее ее здравомыслящие участники, видят в Азербайджане не просто партнера, а государство, способное играть связующую роль между регионами и выступать мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджан видит в ШОС не просто международный формат, а платформу для совместного решения вопросов энергетики, транспорта, логистики и региональной безопасности. Для страны, расположенной на пересечении ключевых коммуникационных маршрутов, это особенно актуально. Азербайджан уже сегодня является связующим звеном Транскаспийского транспортного коридора и центральным элементом Среднего коридора, соединяющего Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию. Присоединение к ШОС позволит институционализировать эти возможности и закрепить за Азербайджаном статус одного из ключевых узлов новой евразийской сети.

Энергетическая составляющая также имеет особое значение. Азербайджан традиционно воспринимается как экспортер углеводородов, но последние годы активно продвигает «зеленую» повестку. Строительство линии передачи возобновляемой электроэнергии в Европу через Грузию и Румынию, инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, проекты с международными компаниями формируют имидж Азербайджана как инновационного партнера в энергетической трансформации. Для ШОС, уделяющей все больше внимания устойчивому развитию, такой партнер крайне ценен. Прием в прошлом году климатического саммита COP29 усиливает значимость страны и демонстрирует ее способность формировать энергетику будущего.

ШОС исторически зарекомендовала себя как формат, способный предлагать решения там, где другие международные структуры бессильны. В отличие от западных подходов, организация строит работу на консенсусе и уважении к суверенитету. Для Азербайджана, который восстанавливал территориальную целостность своими силами, такой подход особенно близок. Опыт послевоенного строительства и интеграции освобожденных территорий может быть интересен другим участникам ШОС, многие из которых сталкиваются с угрозами терроризма, сепаратизма и экстремизма.

Особое значение имеет роль Китая, который видит в Азербайджане часть инициативы «Один пояс, один путь». Баку обеспечивает транзит китайских товаров в Европу и предлагает доступ к энергетическим ресурсам и инвестиционным проектам. Визиты Ильхама Алиева в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином подтверждают взаимное стремление укреплять стратегическое партнерство.

В отличие от Армении, также подавшей заявку на статус наблюдателя, Азербайджан имеет реальное конкурентное преимущество. Если Иреван ищет площадку для демонстрации «многовекторности», Баку действует прагматично. Уже интегрированный в транспортные коридоры, имеющий богатый опыт международного сотрудничества и укрепивший позиции на Южном Кавказе, Азербайджан имеет гораздо более высокие шансы на полноправное членство, чем соседи, часто попадающие под геополитические манипуляции.

Азербайджан активно поддерживает отношения с ключевыми игроками ШОС - Казахстаном, Узбекистаном, Пакистаном. Эти связи создают основу для совместных инициатив и политической координации. Развитие военно-технического сотрудничества с Пакистаном, совместные проекты с Казахстаном и Узбекистаном в транспортной и энергетической сферах интегрируют Азербайджан в евразийское пространство и постепенно формируют основу для его участия в более широком контуре ШОС.

Намерение стать полноправным членом ШОС отражает стратегию Азербайджана, ориентированную на многополярность, прагматизм и баланс интересов. Баку превращает географические и ресурсные преимущества в инструменты влияния, укрепляя суверенитет.

В свою очередь для ШОС участие Азербайджана означает расширение географии и приобретение надежного партнера, способного предложить уникальные решения в сфере транспорта, энергетики, безопасности и устойчивого развития. Все это делает перспективу вступления Азербайджана в ряды полноправных членов не только реальной, но и стратегически неизбежной, несмотря на деструктивную позицию Индии.