Почтена память Гаджи Зейналабдина Тагиева

1 сентября в связи с 101-й годовщиной со дня смерти известного мецената, общественного деятеля Гаджи Зейналабдина Тагиева в бакинском поселке Мардакян состоялась памятная церемония.

Как передает АЗЕРТАДЖ, участники церемонии сначала возложили цветы на могилы Гаджи Зейналабдина Тагиева и его дочери Сары ханым, расположенные в мавзолее Ахунда Абутураба.

Правнучка старшей дочери Гаджи Зейналабдина Тагиева Сары ханым - Инесса Керимова, отметила, что гордится принадлежностью к этому роду. «Моя покойная бабушка София Абдуллаева была внучкой Гаджи Зейналабдина Тагиева. София ханым начиная с 1992 года организовывала памятное мероприятие. Гаджи Зейналабдин Тагиев вошел в историю не только как нефтепромышленник, предприниматель, но и как великий меценат. Перечислить его заслуги невозможно. Гаджи Зейналабдин Тагиев является прекрасным примером для молодого поколения», - добавила она.

Выступившая на мероприятии руководитель Центра исследований Западного Азербайджана Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Фирдовсия Ахмедова подчеркнула, что после обретения нашей страной независимости ежегодно проводится памятное мероприятие в честь Гаджи Зейналабдина Тагиева. Она рассказала о большой работе, проделанной Гаджи Зейналабдином Тагиевым.

Отмечалось, что Гаджи Зейналабдин Тагиев остался в памяти народа не только как обладатель большого состояния, но и в большей степени своей просветительской и благотворительной деятельностью. Именно поэтому еще при жизни Гаджи получил имя «отец народа». Он неоднократно избирался членом Бакинской думы, участвовал в решении важных проблем города, обсуждении и принятии решений. Гаджи Зейналабдин Тагиев не только голосовал за полезные предложения как их инициатор, но и помогал их реализации за счет собственных средств. По его инициативе и при непосредственном участии в Баку было построено первое театральное здание, запущена конка, начал функционировать Торговый дом - пассаж Тагиева, где располагались многочисленные магазины и конторы в центре города. Гаджи Зейналабдин Тагиев принимал активное участие в разработке и реализации проекта по подведению в Баку питьевой воды. Одной из его великих заслуг были усилия, направленные на то, чтобы дети его народа могли получать образование. Именно благодаря этому в 1901 году Гаджи Зейналабдин Тагиев построил в Баку первую женскую школу, затратив 300 тыс. рублей. Это была единственная женская школа на всем Кавказе.

Президент Ассоциации культуры Азербайджана «Симург», профессор Фуад Мамедов сравнил культуру с птицей с двумя крыльями. По его словам, Гаджи Зейналабдин Тагиев сделал все возможное для просвещения Азербайджана, особенно в направлении образования женщин.

Главный редактор журнала «Гобустан», писатель-драматург Парвин Нуралиева рассказала о общественной, просветительской и благотворительной деятельности Гаджи Зейналабдина Тагиева, отметив, что его память будет жить вечно в сердцах.

В завершение были прочитаны молитвы за упокой души Гаджи Зейналабдина Тагиева, его светлая память была еще раз почтена с уважением.