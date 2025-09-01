Посол Пакистана выразил поддержку Азербайджану

Посол Пакистана в Баку Касим Мохиуддин выразил поддержку нашей стране после сообщений о блокировке Индией заявки Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества.

Дипломат написал об этом в своём аккаунте в «X».

«Политика, которую проводит режим Моди, представляет угрозу не только для Южной Азии, но и для Кавказа и других регионов. Ничто не сможет разрушить братство Пакистана и Азербайджана», — отметил посол.

Напомним, Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС.