Посол Пакистана выразил поддержку Азербайджану
Посол Пакистана в Баку Касим Мохиуддин выразил поддержку нашей стране после сообщений о блокировке Индией заявки Азербайджана на членство в Шанхайской организации сотрудничества.
Дипломат написал об этом в своём аккаунте в «X».
«Политика, которую проводит режим Моди, представляет угрозу не только для Южной Азии, но и для Кавказа и других регионов. Ничто не сможет разрушить братство Пакистана и Азербайджана», — отметил посол.
Напомним, Индия заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС.
