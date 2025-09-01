 В Гяндже запустили обратный отсчет до начала III Игр стран СНГ - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Гяндже запустили обратный отсчет до начала III Игр стран СНГ - ФОТО

First News Media10:28 - Сегодня
В Гяндже запустили обратный отсчет до начала III Игр стран СНГ - ФОТО

В Гяндже состоялась торжественная церемония запуска обратного отсчёта до начала III Игр стран СНГ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Организационного комитета, министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, заместитель главы Исполнительной власти города Гянджа Адиль Тагиев.

В своих выступлениях они подчеркнули, что проведение столь значимого спортивного мероприятия в Азербайджане является важным событием в спортивной и культурной жизни страны.

В частности, Адиль Тагиев отметил, что в рамках подготовки к III Играм стран СНГ в городе проводятся масштабные ремонтно-строительные работы. В Гяндже также построен крупнейший спортивный дворец Кавказа.

В свою очередь министр Фарид Гаибов призвал жителей Гянджи активно поддерживать спортсменов во время проведения Игр. «До начала соревнований остаётся меньше месяца. Как известно, спорт является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Наша страна уже принимала различные мультиспортивные соревнования. Однако впервые столь крупное спортивное мероприятие пройдет в регионах страны. В Гяндже состоятся церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по ряду видов спорта», – отметил он.

В рамках церемонии широкой общественности были представлены официальные талисманы III Игр стран СНГ – Бабир и Лейла.

Ключевым моментом мероприятия стало включение часов обратного отсчёта на специально установленном стенде.

Праздничная программа продолжилась ярким концертом, в котором приняли участие популярные исполнители Эмилия Ягубова и Чингиз Мустафаев.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Городском стадионе Гянджи.

