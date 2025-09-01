В России арестован представитель азербайджанской диаспоры

В Краснодаре арестован из известных представителей азербайджанской диаспоры, владелец ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлар Новрузов, которого обвиняют в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн руб. с помощью поддельных документов.

Уроженец Азербайджана, директор ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут», останется в следственном изоляторе до 26 сентября. Мера пресечения избрана по делу о покушении на особо крупное мошенничество, пишут российские СМИ.

Суть обвинений, выдвинутых в отношении Шахлара Новрузова, в правоохранительных органах не раскрывают. Согласно судебному решению, дело касается попытки завладения 100% доли в уставном капитале организации, чья недвижимость оценивается в 919,4 млн руб.

Следствие считает, что злоумышленники, включая Новрузова, якобы предоставили в Прикубанский районный суд Краснодара поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По данным правоохранительных органов, документ, на основании которого они пытались присвоить активы, был фальшивым.