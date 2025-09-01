С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены
Размер стипендий для докторантов и студентов, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях и учреждениях профессионального образования с сегодняшнего дня повышается.
Распоряжение по этому поводу Президент Ильхам Алиев подписал 24 июля.
Согласно данному распоряжению, размер стипендий с 1 сентября будет таким:
по степени докторантуры:
- для докторантов по подготовке докторов наук - 450 манатов;
- для докторантов по подготовке докторов философии - 300 манатов;
в вузах:
по магистерской степени:
- для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 240 манатов;
- для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 180 манатов;
- для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 120 манатов;
по степени бакалавра:
для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 200 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 160 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 110 манатов;
в средних специальных учебных заведениях:
для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 110 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 90 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 70 манатов;
в учреждениях профессионального образования:
для студентов, академические показатели которых составляют «5» (на уровне высокого технического профобразования 91-100 баллов) - 110 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют «4» и «5» (на уровне высокого технического профобразования 71-100 баллов) - 90 манатов;
для студентов, академические показатели которых составляют «3»-«5» (на уровне высокого технического профобразования 51-100 баллов) - 70 манатов.