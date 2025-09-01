С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены

Размер стипендий для докторантов и студентов, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях и учреждениях профессионального образования с сегодняшнего дня повышается.

Распоряжение по этому поводу Президент Ильхам Алиев подписал 24 июля.

Согласно данному распоряжению, размер стипендий с 1 сентября будет таким:

по степени докторантуры:

- для докторантов по подготовке докторов наук - 450 манатов;

- для докторантов по подготовке докторов философии - 300 манатов;

в вузах:

по магистерской степени:

- для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 240 манатов;

- для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 180 манатов;

- для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 120 манатов;

по степени бакалавра:

для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 200 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 160 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 110 манатов;

в средних специальных учебных заведениях:

для студентов, академические показатели которых составляют 91-100 баллов - 110 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют 71-100 баллов - 90 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют 51-100 баллов - 70 манатов;

в учреждениях профессионального образования:

для студентов, академические показатели которых составляют «5» (на уровне высокого технического профобразования 91-100 баллов) - 110 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют «4» и «5» (на уровне высокого технического профобразования 71-100 баллов) - 90 манатов;

для студентов, академические показатели которых составляют «3»-«5» (на уровне высокого технического профобразования 51-100 баллов) - 70 манатов.