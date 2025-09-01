Состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Образование» - ФОТО

29 августа в Министерстве науки и образования состоялось очередное заседание рабочей подгруппы «Образование», созданной для подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

В ходе совещания, состоявшегося с участием представителей профильных государственных органов, обсуждались реформы, которые планируется реализовать в сфере образования в 2027-2030 годах, стратегические направления деятельности, основные приоритеты и задачи.

Отметим, что целью данной Рабочей группы является определение основных приоритетов в сфере образования с целью подготовки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы» согласно соответствующему Распоряжению Президента страны.