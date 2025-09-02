Невнимательность водителя привела к повреждению светофора в центре Баку - ВИДЕО
Сегодня утром на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы произошло дорожное происшествие.
В результате невнимательности водителя один светофор был повреждён и стал непригодным к эксплуатации, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.
Отметим, что сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом проводят работы по замене повреждённого светофора на новый.
549