Невнимательность водителя привела к повреждению светофора в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня утром на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы произошло дорожное происшествие.

В результате невнимательности водителя один светофор был повреждён и стал непригодным к эксплуатации, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Отметим, что сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом проводят работы по замене повреждённого светофора на новый.