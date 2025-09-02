Вице-президент Бразилии высоко оценил вклад Азербайджана в глобальную климатическую повестку - ФOTO

1 сентября 2025 года заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил с визитом Бразилию.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе визита в городе Бразилиа состоялся очередной, пятый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

В рамках визита заместитель министра был принят вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином.

Алкмин выразил удовлетворение многосторонним сотрудничеством между двумя странами, в частности, в формате «Климатического трио (COP Trio)», и высоко оценил вклад Азербайджана в глобальную климатическую повестку.