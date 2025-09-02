В российских школах запретили слова «толерантность» и «семейное насилие»

В российских школах учителям запретили использовать термины «толерантность», «семейное насилие», «гендер» и «буллинг» в образовательном процессе, сообщает «Осторожно, новости».

Вместо них рекомендованы альтернативные выражения: «толерантность» заменяется на «уважение» или «дружба между народами», «гендер» — на «пол», «буллинг» — на «издевательство», а «семейное насилие» — на «психологическое насилие». По данным канала, эти рекомендации закреплены в материалах об особенностях образования на 2025-2026 учебный год, распространяемых среди педагогов.

Так, Краснодарский научно-методический центр опубликовал ролик с пояснением: «„Гендер“ и „гендерные особенности“ уходят. Будем называть „пол“».

Параллельно антрополог Александра Архипова обнародовала жалобу школьного работника из Вологды: по его словам, на педсовете директор сообщил, что учителям запрещено использовать на уроках слова «толерантность», «гендер» и «буллинг».

Эти изменения закреплены приказом Министерства просвещения, вступившим в силу с начала нового учебного года. Документ был разработан по требованию прокуратуры. В пояснительной записке говорилось, что цель приказа — привести образовательные программы «в соответствие с основными принципами государственной политики и федеральными нормами закона».

В ведомстве утверждали, что меры направлены на укрепление «общероссийской гражданской и культурной идентичности» и обеспечение «национальной безопасности России в сферах образования и культуры».