Азербайджанские шахматисты отличились на турнире в Tурции - ФОТО

В турецком городе Малатья прошел открытый международный шахматный турнир Altın Kayısı.

Как сообщает İdman.biz, в традиционном турнире, который проводился в восьмой раз, приняли участие 486 шахматистов из 11 стран, в том числе 96 иностранных и 390 местных.

В турнире приняли участие 10 шахматистов из Нахчыванской Автономной Республики. Трое из них добились успешных результатов.

Урфан Севдималиев и Парвиз Гасымов, выступавшие в группе А, вошли в десятку лучших и стали призерами. В группе B ветеран-шахматист Бахеддин Хатамов занял третье место.

Отметим, что нахчыванские шахматисты также участвуют в международном турнире Betav Open, который стартовал в турецком городе Битлис. Команда представлена ​​в этом соревновании 20 спортсменами.