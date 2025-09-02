Али Лариджани: Путь к диалогу между Ираном и США не закрыт

«Путь к диалогу между Ираном и США не закрыт».

Oб этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в «X».

«Путь к переговорам с Америкой не закрыт. Но американцы не предпринимают конкретных шагов и идут к столу переговоров. При этом они необоснованно критикуют Иран. Мы придерживаемся логичного процесса переговоров. США делают любые переговоры невозможными, поднимая вопросы, которые невозможно реализовать, например, ограничение наших ракетных возможностей», — отметил Лариджани.