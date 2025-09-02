Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с мэром города Рабат - ФOTO

2 сентября 2025 года состоялась встреча посла Азербайджана в Королевстве Марокко с мэром города Рабат (Марокко) г-жой Фатихой Аль-Мудни.

В ходе встречи были отмечены текущие дружественные отношения между Азербайджаном и Марокко, а также выражено удовлетворение дальнейшим расширением связей в различных областях. Было подчеркнуто, что взаимные визиты вносят значительный вклад в углубление этих отношений, а также отмечена важность визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева г-жи Лейлы Алиевой в Марокко в октябре 2024 года и визита в нашу страну в мае этого года принцессы Лаллы Хасны, сестры Короля Марокко.

Была также подчеркнута важность укрепления отношений между местными органами власти и заявлено, что сотрудничество в различных направлениях, особенно между двумя столицами – Баку и Рабатом, имеет особое значение. В этом контексте марокканской стороне сообщили, что мы надеемся на скорейшее подписание Меморандума о взаимопонимании между городами Баку и Рабат, инициированного азербайджанской стороной и включающего сотрудничество в различных областях. Мэр Рабата выразил заинтересованность в развитии более глубоких отношений с Баку, добавив, что было бы полезно рассмотреть возможные совместные проекты. В заключение было вручено приглашение мэру Рабата принять участие в 3-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме, который состоится в Ханкенди и Баку в октябре этого года. Было выражено надежда, что г-жа Ф. Аль Мудни примет это приглашение и посетит нашу страну в следующем месяце.