Землю накрыла мощная магнитная буря

На Земле начались магнитные бури класса G2 и G3, причиной которых стало проникновение облака солнечной плазмы в магнитосферу планеты.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Института космических исследований Российской академии наук, опубликованном в его телеграм-канале.

В ближайшее время интенсивность возмущений в магнитном поле Земли, вероятно, будет возрастать.

«К сожалению, основная зона полярных сияний будет формироваться в скандинавских странах и Канаде», - отметили астрофизики.