МИД Турции приветствовал ликвидацию Минской группы ОБСЕ
Министерство иностранных дел Турции приветствовало решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в заявлении министерства.
Реализованное совместными усилиями двух стран решение является одним из важных этапов мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, отмечается в заявлении.
Напомним, что 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.
