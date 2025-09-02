 Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей | 1news.az | Новости
Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

First News Media23:20 - 02 / 09 / 2025
Альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла, сообщил президент Федерации альпинизма и скалолазания Кыргызстана Эдуард Кубатов.

По словам Кубатова, место, где оставалась Наговицына, 2 сентября дважды осмотрели с дрона. Признаков жизнедеятельности россиянки обнаружено не было. Спасательная операция была официально прекращена.

Кубатов отметил, что за всю историю на пике Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров.

Напомним, что 47-летняя Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Она оставалась на высоте 7200 метров, имея при себе лишь небольшие запасы воды.

Альпинистку пытались спасти три раза, но все три попытки оказались неудачными. После одной из этих попыток погиб итальянский альпинист Лука Синигилья.

Высота пика Победы — 7439 метров над уровнем моря. Эта гора считается одной из наиболее трудных для восхождения в Центральной Азии.

