На Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса

Отставка президента Франции Эммануэля Макрона может вызвать серьезные последствия для дипломатии Европейского союза, но не разрешит внутренний политический кризис в стране.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Согласно публикации, французская политическая система находится в состоянии паралича, а дискуссии о возможной отставке Макрона ведутся открыто. Издание отмечает, что даже смена премьер-министра и главы государства не решит проблему растущего государственного долга и политического тупика.

1 сентября стало известно, что левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует через день после голосования о доверии нынешнему правительству выдвинуть в парламент инициативу об отставке Макрона. Голосование о доверии кабмину назначено на понедельник, 8 сентября.

Источник: Газета.ру