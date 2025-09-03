На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. шаров - ВИДЕО
80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров взмыли в небо над пекинской площадью Тяньаньмэнь в завершающей части торжественного парада.
Об этом сообщает ТАСС.
Парад завершился китайской «Песнью Родине».
Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
