На параде в Пекине выпустили в небо 80 тыс. голубей мира и 80 тыс. шаров - ВИДЕО

80 тыс. голубей мира и 80 тыс. воздушных шаров взмыли в небо над пекинской площадью Тяньаньмэнь в завершающей части торжественного парада.

Об этом сообщает ТАСС.

Парад завершился китайской «Песнью Родине».

Народно-освободительная армия Китая провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.