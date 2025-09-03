Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго
Американский президент Дональд Трамп собрался ввести силы нацгвардии США в Чикаго, чтобы побороть рекордный уровень преступности в этом городе.
Трансляция его выступления из Овального кабинета ведется на YouTube.
Трамп пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи.
В своих письмах они указывают, что боятся выходить на улицу из-за криминала в городе.
«Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем», - пояснил Трамп в рамках пресс-конференции.
