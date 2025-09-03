Китай впервые продемонстрировал на параде свою стратегическую ядерную триаду

Народно-освободительная армия Китая впервые показала на торжественном параде в Пекине ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны.

На смотре были продемонстрированы авиационная ракета большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3", а также межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".

Также была показана стратегическая ядерная межконтинентальная ракета DF-5C, радиусом поражения которая охватывает всю планету.